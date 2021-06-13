Vatandaş derdini anlatacak yer bulamayınca Soyer'in sosyal medya hesabına yazıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medyada vatandaşın sorunlarından uzak paylaşımları tepki çekiyor. Dertlerini anlatacak mecra bulamadıkları için Soyer'in neredeyse yaptığı tüm paylaşımların altına şikayetlerini ve isteklerini ileten İzmirliler, yorumlarına bir cevap beklerken Başkan Soyer bırakın sorunlara yanıt vermeyi etkinlik paylaşımlarına devam ediyor.

İşte Soyer'in o paylaşımlarına vatandaştan gelen tepkiler:

5 AYDIR NE ARAYAN VAR NE SORAN!

● Soyer: Dayanışma noktalarının sayısını sene sonuna kadar 10'a çıkaracağız.

● meryemsbloz: Allahını seven konuşsun. Ya zaten gelişmiş bölgelere hizmet eden siz. Dayısı olanı işe alan siz. Oy vermeyene kapı açan siz. Seçmeninize 'yoğunum' derdirten siz. İşsizlik rezil sayılarda, bilmeyen siz. Ah ah Atatürk, sen bu partinin başında olacaktın da böyle olacaktı ha. Onca vergi ödüyoruz. Sayın başkanın yanındaki süs biberlerinin ve belediyedeyim diye kravat takanların maaşı ancak ödeniyor onca vergiyle, pes. Saygılarımla.

● arif_goktas: Sn. başkan 20 defa oldu yazıyorum, ömrüm yettiği kadar yazacağım. 2 Şubat'ta sel felaketinde aracım hurda oldu. Balçova deresi standartlara uygun değil, içi eşya dolu. Selden sonra temizlendi. 8.5 milyon lira sel için yardım yapılacak dediniz, 5 ay oldu bizi telefonla bile arayan olmadı. Bizi ne zaman arayacaksınız, merak ediyorum. Sizi Allah'a havale ediyorum.

'235 LİRA SU FATURASI MI OLUR'

● Soyer: Dijital turizm rehberimiz Visitİzmir'i indirerek şehrimizin 2 bin 300'den fazla noktasını keşfedebilirsiniz.

● triplewhooper: Belediyelere torpille aldığınız, saat 11'de gelip 2'de geri giden, haftada 2 gün çalışanlara yaptığınız zamları su bedellerine neden yansıtıyorsunuz? Sabah 8'de işe gidiyorum, akşam 7'de geliyorum. Su faturası 235 TL gelmiş. Bu ne yahu.

● cemgzdkocak: Başkanım artık İnönü Caddesi'ne de çözüm bulsanız. Özellikle Üçkuyular ve Üçyol arasına; aynı şekilde Mithatpaşa Caddesi de Üçkuyular'dan Karataş Lisesi'ne kadar. İzmir'in güya en pahalı semtleri ama bıktık artık.

'AÇILIŞI İTFAİYECİLER Mİ YAPACAK'

● Soyer: 5 Haziran 20121 tarihinde açılışı gerçekleştirilecek olan "Bergama Üretici Pazarı" turumuza kontenjan dahilinde davetlisiniz.

● husamtug: Sayın başkan, dikkat ediyor musunuz; sizin duyurduğunuz etkinlik türü icraatlarınızla, insanların size yazdığı yorumlar hiç örtüşmüyor. İnsanlar sizden somut ve çözüm odaklı proje ve icraatlar beklemekte. Sosyal medyanızı yönetenler size bu geri bildirimleri aktarmıyorlarsa bilemem ama aktarıp siz dikkate almıyorsanız sıkıntı büyük demektir.

● suleyman.soy: Açılışı itfaiyeciler mi yapacak! Nedir bu kurumlardaki rezillikler! Utanıyoruz artık.

'SİVRİSİNEK SIKINTISINI DA ÇÖZÜN'

● Soyer: İzmir'in ekmeğini ve refahını birlikte büyütmeye devam edeceğiz.

● burakzuhaladar: Keşke hep yandaşlara iş ve ekmek vermeseydiniz.

● filizdemirta: Tunç Bey İzmir'in sivrisinek sorununu ne zaman çözersiniz. Güzelyalı, Göztepe'de evde sivrisinekten oturamıyoruz. Sokakların pisliği tabii ciddi sıkıntı. Çözüm bekliyoruz. ● sry_ykl: Bu konuyla ilgili değil ama başkanım Sığacık'a bir el atın. Her yer çöp pislik içinde. Sezon açıldı, kale içi hafta içi çok kalabalıktı. Küçük çöp kutuları doluyor. Çöpler yerlerde, berbat durumda.

"İLGİSİZ BÜYÜKŞEHİR'E SELAM OLSUN"

● Soyer: Pırıl pırıl denizi ve doğasıyla Karaburun ziyaretçilerini bekliyor.

● hasansoyalan: Başkanım kusura bakmayın ama Karaburun'da halen fosseptik yok. 2021 yılında pisliğimizde boğuluyoruz. Önce bu sorunları çözüp sonra reklamını yapsak daha faydalı olmaz mı? ● brbkc35izmir: Sayın Başkan İzmir'in içi yıkılıyor. Sokak araları köy yolları durumunda. Hiç mi aracınız ile gezmiyorsunuz? 181 Sokak Hamam Sokağı yokuşu berber taşı halinde. İlgisiz olan Büyükşehir'e selamlar olsun. Şovu bırakın başkanım.

'HALA BİSİKLET SEVDASINDASIN'

● Soyer: İzmir'de bisiklet ulaşımını yaygınlaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

● nilay973: Tramvay ve bisiklet yolları trafiği iyice arapsaçına döndürdü. Alsancak'ta bisiklete binen görmedim hiç. ● sametbsak: Trafik, altyapı, üstyapı, çarpık kentleşme? Deprem sonrası yıkılması gereken binalar bile hala duruyor. Ankara Caddesi'nde günde yüzlerce araba geçiyor o binaların önünden. Hala bisiklet sevdasındasın.

'İÇ ORGANLARIMIZ BİLE AĞRIYOR'

● Soyer: İzmir'imizin kilit noktalarındaki yolları yenileme atağımıza son süratle devam ediyoruz.

● 0yusuferen0: Başkanım iyi güzel yapıyorsunuz da bunu Instagram'da paylaşmanızı gerektirecek bir durum da yok. Yani yol yapılıyor sonuçta. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin binası ne olacak? Vehayut İzmir'e kütüphane yapılacak mı?

● hsyntnvr: Aynı işlemleri Kemalpaşa bölgesinde de görsek mutlu olacağız. İZSU'nun berbat ettiği yollarda araçlarımız parçalanıyor.

● nail.sdff: Atatürk Mahallesi'nin yolları çok kötü. Malazgirt yokuşundan başlıyor, Beşyol durağı arası yollar paramparça, araçlarımız parçalanıyor. Belediye araçları çok hasar alıyor. Yıllardan beri böyle. Arıyoruz fakat ilgilenen yok. Asfalt artık mucize oldu. Çukurları ve çöken asfaltı yapın yeter. Belediye otobüsü çukurlara girdikçe sarsıntıdan iç organlarımız bile ağrıyor.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER