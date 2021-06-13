Yılmaz Erbek Apartmanı'nda pes dedirten skandallar zinciri

İZMİR'DE geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından 222 günde tamamlanan soruşturma kapsamında, 10'u tutuklu, 29 zanlı hakkında 5 ayrı iddianame hazırlandı. Depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili iddianame de, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava süreci başlatıldı.

İzmir'deki depremde 11 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım 'geliyorum' demiş

11 KİŞİYE MEZAR OLDU

İDDİANAMEDE Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'ta meydana gelen çökmede 11 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı ihmaller tek tek gözler önüne serildi. İddianamede binadaki beton kalitesinin projedekinden farklı, deprem kuvvetine dayanıklılık hesabının hatalı, zemin etüdünün yanlış olduğu vurgulandı. 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.