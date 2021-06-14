  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Ağaç katliamı

Ağaç katliamı

İzmir'in tatil beldesi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dün, Dikili Belediyesi ekipleri tarafından yol kenarında bulunan 70 yıllık 3 okaliptüs ağacı tek tek kesildi.

Ağaç katliamı

14.6.2021

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen belediye ekiplerinin sabahın erken saatlerinde Sami Akbulut Caddesi'ndeki ağaçları tek tek kesmesi çevredeki vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. OKALİPTÜS ağaçlarının belediye ekiplerince bu şekilde kesilmesine karşı çıkan vatandaşlar, "Bu ağaçların en an 70 yıldır burada olduğunu biliyoruz. Belediye ekipleri olaya tepki gösterecek biz vatandaşların sokağa çıkma yasağında evde olmasını fırsat bilip, pazar günü sabah erkenden ağaçları tek tek kesti. Resmen ağaç katliamı yapıldı. Gerekçesi ne olursa olsun buradaki onlarca yıllık ağaçların kesilmesi bir hatadır" diye konuştu. ÖTE yandan Dikili Belediyesi ekiplerinin, yayaların daha rahat kaldırımda yürümesi için buradaki 3 büyük ağacı kestiği öne sürüldü.

Fatih ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ağaç katliamı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.