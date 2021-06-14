Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen belediye ekiplerinin sabahın erken saatlerinde Sami Akbulut Caddesi'ndeki ağaçları tek tek kesmesi çevredeki vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. OKALİPTÜS ağaçlarının belediye ekiplerince bu şekilde kesilmesine karşı çıkan vatandaşlar, "Bu ağaçların en an 70 yıldır burada olduğunu biliyoruz. Belediye ekipleri olaya tepki gösterecek biz vatandaşların sokağa çıkma yasağında evde olmasını fırsat bilip, pazar günü sabah erkenden ağaçları tek tek kesti. Resmen ağaç katliamı yapıldı. Gerekçesi ne olursa olsun buradaki onlarca yıllık ağaçların kesilmesi bir hatadır" diye konuştu. ÖTE yandan Dikili Belediyesi ekiplerinin, yayaların daha rahat kaldırımda yürümesi için buradaki 3 büyük ağacı kestiği öne sürüldü.

Fatih ŞENDİL