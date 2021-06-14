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Haberler İzmir Aktepe’ye saatte 46 milyon lira

Aktepe’ye saatte 46 milyon lira

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 'nin 'dan arkadaşı olan ve Gökçe'nin ardından İzmir'e gelerek 2015'te sıfırdan şirket kurup Büyükşehir'den yüz milyonlarca liralık iş alan Agra Kent Hizmetleri'nin sahibi Özgür Aktepe, İzmir'in ihalelerine adeta abone oldu.

Aktepe’ye saatte 46 milyon lira

14.6.2021

YENİ Asır, İZBETON'un Aktepe'nin 11 Mart'ta girdiği ihalede en yüksek teklifi vermesine rağmen 26 milyon 385 bin liralık ihaleyi Agra'ya verdiğini ortaya çıkarmasının ardından flaş bir durum daha yaşandı. Buna göre Agra'nın bu ihaleden bir saat sonra İZBETON'dan yine 5 ilçedeki caddelere tretuvar yaptırmak üzere 19 milyon 929 bin liralık bir ihale daha aldığı anlaşıldı. Böyle-ce Aktepe'nin geçtiğimiz 11 Mart'ta 1 saatte kazandığı ihalelerin top-lam tutarı 46 milyon 314 bin lira lirayı buldu. Aktepe'nin yine güney ilçelerin-de tretuvar yapımı işi 11 Mart'ta çıkı-lan bu iki ihaleden 14 gün önce yani 25 Şubat'ta çıkılan bir başka ihaleyi de 10.5 milyon liraya kazandığı anlaşıldı. Böylece Aktepe'nin İZBETON'dan 14 gün içinde aldığı toplam ihale miktarının 56 milyon 874 bin lira olduğu ortaya çıktı.


Özgür Aktepe

YENİ ASIR ORTAYA ÇIKARMIŞTI
GÖKÇE ve Aktepe'nin daha İzmir'e gelmeden Ankara'da yakın arkadaş olduklarını Yeni Asır, sosyal medya yazışmalarıyla ortaya çıkarmıştı. Aktepe, Gökçe'nin 2014'te Ankara'dan İzmir Büyükşehir'e transfer olmasının ardından 2015 yılında İzmir'e gelerek Agra Kent Hizmetleri şirketini kurdu ve bugüne kadar belediyeye yüz milyonlarca liralık iş yaptı. İlk başta hiçbir iş bitirme belgesi olmayan Agra önce Büyükşehir'in işlerinde alt yüklenici oldu. Daha sonra bu iş bitirme belgeleriyle tek başına ihalelere girmeye başlayan şirket, diğer yandan şu an Narlıdere Metrosu inşaatında da alt yüklenici olarak yer alıyor.

Erhan GÜLENÇ

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