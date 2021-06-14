  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İsrail askerleri Filistinli bedevilerin evini yıktı

İsrail askerleri Filistinli bedevilerin evini yıktı

İsrail askerleri Filistinli bedevilerin evini yıktı

14.6.2021

İŞGAL altındaki Batı Şeria'nın doğu kırsalında Filistinli bedevilere ait bazı ev ve ahırlar, "ruhsatsız" oldukları gerekçesiyle İsrail askerlerince yıkıldı. Askerlerin köydeki 6 ev ile hayvan barınaklarını yıktığı ve yaklaşık 15 kişiden oluşan bedevi ailelerin evsiz kaldığı belirtildi. Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İsrail askerleri Filistinli bedevilerin evini yıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.