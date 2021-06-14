İsrail askerleri Filistinli bedevilerin evini yıktı

İŞGAL altındaki Batı Şeria'nın doğu kırsalında Filistinli bedevilere ait bazı ev ve ahırlar, "ruhsatsız" oldukları gerekçesiyle İsrail askerlerince yıkıldı. Askerlerin köydeki 6 ev ile hayvan barınaklarını yıktığı ve yaklaşık 15 kişiden oluşan bedevi ailelerin evsiz kaldığı belirtildi. Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.