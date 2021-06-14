İzmir’de iki fay her an deprem üretebilir!

"3 BİN YILDIR KIRILMADI"

Özellikle Seferihisar ve Tuzla Fayları'na dikkat çeken Sözbilir, bu iki fayın deprem üretme zamanlarının yaklaştığını vurguladı. Sözbilir, "Seferihsar Fayı'nın 3 bin yıla yakın zamandır kırılmayıp yıkıcı deprem üretme zamanının yaklaştığı anlaşıldı" dedi. Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milattan sonra 178'de meydana gelen yıkıcı depremin Tuzla Fayı'ndan kaynaklandığı saptandı. Buna göre Tuzla Fayı'nın 1843 yıldır yıkıcı deprem üretmediği ve ortalama 2000 yıl olan deprem üretme aralığı süresinin dolmak üzere olduğu belirlendi. Bu iki fayın etki alanındaki Bornova, Bayraklı, Urla, Gülbahce, Menderes, Gümüldür, Özdere Gaziemir, Buca ilcelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmeli."





"MEVCUT MASTER PLAN KALDIRILMALI"

PROF. Dr. Sözbilir, "Bu sonuçlara göre 2000 yılında İzmir Fayı baz alınarak kurgulanan Deprem Master Planı (RADIUS projesi) uygulamadan kaldırılmalıdır. Yeni deprem senaryoları ve hasar tahmin çalışmaları, Tuzla ve Seferihisar faylarına göre yapılmalıdır" dedi.



TÜBİTAK GEMİSİ İLK SEFERİNDEN DÖNDÜ

TÜBİTAK koordinasyonunda oluşturulan Türkiye Deprem Platformu'nun çalışmaları kapsamında Ege Denizi'nde araştırmalar yapan TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, ilk seferini tamamlayıp İzmir'e döndü. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Elde edilen bilgilerle biz bu bölgeyi şu an çok daha yakından tanıyoruz. Hızlı bir çalışma yapılacak 2-3 aylık zaman diliminde. Haritalandırma çalışmaları yapıldıktan sonra ikinci bir sefere çıkılacak" dedi.

Erhan GÜLENÇ