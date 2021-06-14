ÖZDILEK Izmir personeli Inciraltı sahilini temizledi

ÖZDİLEK İzmir Alışveriş Merkezi personeli, Çevre Koruma Haftası'nda Balçova İnciraltı Sahili'nde çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Cumartesi günü düzenlenmesi nedeniyle güzel havayı fırsat bilip İnciraltı Sahili'ne akın eden İzmirliler de Özdilek personelini takdir etti. Plastikten cama, kutu içecek paketinden, ambalaj atıklarına kadar çeşitli çöp atıkları toplanarak, sahil pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuldu. Bir saat süren etkinliğin sonunda toplam 15 poşet atığı toplandı.