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Haberler İzmir ‘Pençe’de 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

‘Pençe’de 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

‘Pençe’de 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

14.6.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" denildi.
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