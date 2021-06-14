Soyer balonu artık patladı

"LAY LAY LOM KAFA"

İZMİR'İ, Türkiye'yi ve milleti sevmenin lafla değil, hizmetle olduğunun da altını çizen Osmanağaoğlu, "Seçim öncesi vaatleriyle her konuyu kolayca halledebileceğini söyleyen, vaatlerini ardı ardına sıralayan, kaynak gösterilmeden hazırlanan projelerle göz boyayan Tunç Soyer balonu artık patlamıştır. Takke düşmüş kel görün-müştür. Çünkü İzmir'in ciddi sorunları vardır. İzmirlinin ciddi beklen-tileri bulunmaktadır. Bu "lay lay lom kafa"nın bu sorunları çözmesi mümkün değildir. Ne var ki; CHP'li Belediyecilik anlayışının içi boş kuru gürültüden ibaret olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.

'EN BÜYÜK TALİHSİZLİK'

İZMİR'DE CHP'li belediye-lerin yetki ve sorumluluk alanın-daki tüm ilçe ve kent merkezinde altyapı sorunlarının devam etti-ğini, çöp sorununun çözüleme-diğini, ulaşım ve trafikteki soru-nun adeta kangren haline geldiğini aktaran Osmanağaoğlu, İzmirlile-rin bundan çok rahatsız olduğunu vurguladı. İzmir'in en büyük talih-sizliğinin Büyükşehir Belediye Baş-kanı Tunç Soyer olduğunu anlatan Osmanağaoğlu, "İşte İzmir'in hali-ni görüyorsunuz. Bir damla yağ-mur yağdığında kenti sel alıyor. Alt yapı yok. İzmir fay hattı üzerin-de bir kent ama kentsel dönü-şümde elle tutulur herhangi bir çalışma yok. Kentin yeniden imar edilmesi gerekiyor ve bu konuda en büyük görev İzmir Büyükşehir Bele-diyesi'ne düşüyor" diye konuştu.

METİN BURMALI