Terör saldırısında ölen Müslüman aile için tören

KANADA'NIN London kentinde geçtiğimiz pazar günü Müslüman bir aileyi hedef alan saldırıda hayatını kaybeden 4 kişi için Güneybatı Ontario İslam Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Nathaniel Veltman'ın (20) aracı ile kasıtlı olarak kaldırımda yürüyen aileye çarpması sonucu hayatını kaybeden 46 yaşındaki Salman Afzaal, 74 yaşındaki Talat Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ve 15 yaşındaki Yumna Salman'ın cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Cenazeler törenin ardından London Müslüman Mezarlığı'nda defnedildi. Terör saldırısından ağır yaralı kurtulan ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

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