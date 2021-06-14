İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI
Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre ziyarete kapanan İzmir Doğal Yaşam Parkı da, kademeli normalleşme ile birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 2012'de Sasalı'da kurulan ve 134 türden 3 binin üzerinde hayvana ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı, kısıtlamanın olmadığı cumartesi gün adeta ziyaretçi akınına uğradı.
ERCAN AKGÜN
‘Yasaksız Cumartesi’den cıvıl cıvıl görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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