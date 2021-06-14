‘Yasaksız Cumartesi’den cıvıl cıvıl görüntüler

İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre ziyarete kapanan İzmir Doğal Yaşam Parkı da, kademeli normalleşme ile birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 2012'de Sasalı'da kurulan ve 134 türden 3 binin üzerinde hayvana ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı, kısıtlamanın olmadığı cumartesi gün adeta ziyaretçi akınına uğradı.

ERCAN AKGÜN