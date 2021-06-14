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Haberler İzmir ‘Yasaksız Cumartesi’den cıvıl cıvıl görüntüler

‘Yasaksız Cumartesi’den cıvıl cıvıl görüntüler

'nin tatil cenneti 'nin halk plajı Ilıca, cumartesi günü insan yoğunluğa sahne oldu. Pandemi nedeniyle kış dönemi boyunca evlerinde kalan ve özgürce gezebilmenin hayalini kuran İzmir halkı, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Ilıca Plajı'nda aldı. Vatandaşlar, kısa süreliğine de olsa tatilin tadını çıkardı.

‘Yasaksız Cumartesi’den cıvıl cıvıl görüntüler

14.6.2021

İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI
Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre ziyarete kapanan İzmir Doğal Yaşam Parkı da, kademeli normalleşme ile birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 2012'de Sasalı'da kurulan ve 134 türden 3 binin üzerinde hayvana ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı, kısıtlamanın olmadığı cumartesi gün adeta ziyaretçi akınına uğradı.

ERCAN AKGÜN

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