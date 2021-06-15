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Haberler İzmir Ameliyat için Izmir’i seçti 10 günde 10 kilo verdi

Ameliyat için Izmir’i seçti 10 günde 10 kilo verdi

Ameliyat için Izmir’i seçti 10 günde 10 kilo verdi

15.6.2021

AİLESİYLE birlikte Almanya'da hayatını sürdüren üniversite öğrencisi Aleyna Ocak, lise yıllarında almaya başladığı kilolarını, ne diyetle, ne de sporla veremedi. Son olarak 85 kilonun üzerine çıkan Aleyna, yaptığı araştırmalar sonucu İzmir'e gelerek robotik cerrahi ile tüp mide ameliyatı oldu. Genç kız, ameliyattan sonraki 10 günde 10 kilo vererek hedefine bir adım daha yaklaştı. Aleyna Ocak, "Hızlı bir kilo verme süreci yaşıyorum. Artık üzerime yakışanı giymek istiyorum" diye konuştu. Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrah Doç. Dr. Varlık Erol ise, robotik cerrahinin daha az kanama ve ağrılı ameliyat imkanı tanıdığını ifade etti.
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