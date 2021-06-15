  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de 10 aylık bebeğin öldüğü trafik kazasında kaçan sürücü tutuklandı

'de 10 aylık bebeğin öldüğü trafik kazasında kaçan sürücü tutuklandı

'in ilçesinde 10 aylık bebeğin öldüğü trafik kazasının ardından kaçan sürücü tutuklandı. Korkunç olayda polis çok küçük ayrıntılardan adeta adım adım iz sürdü.

İzmir'de 10 aylık bebeğin öldüğü trafik kazasında kaçan sürücü tutuklandı
AA

15.06.2021, 15:47

Narlıdere ilçesinde 11 Haziran'da 35 UKP 44 plakalı otomobil, Çeşme Otoyolu Narlıdere girişinde takla attı. Kazada otomobilde bulunan 10 aylık A.Ç.G. hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis, otomobilin, başka bir aracın arkadan çarpması sonucu takla attığını belirledi. Kaza yerinden kaçtığı tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis, sosyal medyada kazayı gördüğünü belirterek paylaşımlar yapan tanıkların ifadelerine başvurdu. Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, o saatte bölgedeki gri renkli araçları belirledi.

Araçların sahipleriyle görüşen ekipler, görgü tanıklarının ifadelerinde belirttiği araca en yakın otomobilin Ç.S'ye ait 35 HB 2559 plakalı otomobil olduğunu tespit etti.

İfadesine başvurulan Ç.S. aracının tamirde olduğunu ancak o gün kendisinin kullanmadığını ileri sürdü. Ç.S. ile aynı evde bulunan ve ifadesi alınan Y.B.E, önce otomobili kendisinin kullandığını söyledi ancak sonra ifade değiştirerek sürücünün Y.D. olduğunu iddia etti.

Gözaltına alınan Y.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Y.B.E. hakkında da "suç üstlenme ve suçluyu kayırma" suçundan soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de 10 aylık bebeğin öldüğü trafik kazasında kaçan sürücü tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.