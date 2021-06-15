İzmirli iki ünlü aileye ek konkordato süresi

Akgerman'ların konkordatoda borçlar için verilen 1 yıllık kesin mühlet süresi 5 ay uzatıldı. Aynı şekilde İpbaş ailesine verilen kesin mühlet süresine de 3 ay daha eklendi. Mahkeme, duayen işadamı Öner Akgerman ile iki oğlu Bülent ve Levent Akgerman'ın kendileri ve 4 şirketleriyle ilgili konkordato talebi üzerine verdiği 12 aylık kesin mühleti uzattı. Mahkeme kararında 3 iş insanı ve aileye ait AKG Gazbeton A.Ş, AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri Sanayi, Ertuğ Balık Üretim Tesisi ve Tarım İşletmelerinin yanı sıra More Su Ürünleri A.Ş'nin konkordato sürelerinin 19 Haziran 2021'den başlamak üzere 5 ay uzatılmasını kararlaştırdı.



Kemal İpbaş Meryem İpbaş Osman İpbaş

GÖREVLERİ SÜRECEK

Mahkeme komiserlerin şirketlerdeki görevlerine aynı şekilde devam etmesine ve tüm tedbirlerin uzatma süresince devamına hükmetti. Levent Akgerman Yeni Asır'a "Kesin mühlet bütün borçların bu sürede ödeneceği anlamına gelmiyor. Bu sürede borçlar yapılandırılacak ve bir vadeye, senelere yayılacak. Tüm borcumuz bu vade süresinde ödenecek. Herkes hakkını alacak" diye konuşmuştu. Öte yandan mahkeme Kırçiçeği Turizm İnşaat A.Ş. ve ortakları Kemal İpbaş ile Osman İpbaş için verilen, 2 Temmuz'da bitecek kesin mühletin de 3 ay süre ile uzatılmasını kararlaştırdı. Bu süre boyunca alınan tedbirler aynen uygulanmaya devam edecek.

ERHAN GÜLENÇ