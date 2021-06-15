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Haberler İzmir Kamyonun çarptığı talihsiz adam öldü

Kamyonun çarptığı talihsiz adam öldü

Kamyonun çarptığı talihsiz adam öldü

15.6.2021

İZMİR Tire'de, gece yarısı yol kenarında eşiyle yürüyen Yaşar Bacaksız (60) kaza kurbanı oldu. Olay, Boynuyoğun köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde akraba ziyaretinden dönen çifte Tire istikametine giden bir kamyonet çarptı. Kamyonet sürücüsü kaza sonrası olay yerinden hızla uzaklaştı. Ağır yaralanan Bacaksız kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirirken, yaşlı çifte çarpan kamyonet Tokluoğlu bulvarında park halinde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

■ NADİR UYSAL

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