Tomruk hırsızları foto kapana takıldı

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde, ormana yönelik suçlarla mücadele amaçlı konulan foto kapanlar, kesilmiş tomrukları çalmaya çalışan 2 kişiyi tespit etti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün gece devriyeleri ise hırsızlık yapan kişileri, jandarmayla birlikte yakaladı.

Minibüse tomrukları yükleyerek çalan M.S. ve M.Ç. adlı zanlılar, ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İzmir Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin de, ormanların milletin serveti ve gelecek kuşakların emaneti olduğunu belirterek korunmasının önemine vurgu yaptı.