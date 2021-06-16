10 aylık bebeğin öldüğü kazada 1 tutuklama

İZMİR'İN Narlıdere ilçesinde 11 Haziran'da 10 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili, kaza mahallini terk ettiği ileri sürülen şoför tutuklandı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada seyir halindeyken takla atan 35 UKP 44 plakalı araç içerisinde bulunan 10 aylık A.Ç.G. hayatını kaybetmiş, yapılan incelemede, takla atan araca arkadan başka bir aracın vurduğu tespit edilmişti. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan polis, kaçan sürücü Ç.S.'yi adresinde gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden Ç.S. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DİĞER