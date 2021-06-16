Aliağa'da iş kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde, meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Acı olay, İzmir-Çanakkale karayolu Kocaçukur mevkiinde meydana geldi. Bir firmaya ait konteyner depolama alanında çalışan işçiler Adnan Akbulut (53) ve M.O (36), iddialara göre iş makinesinin fren kontrolünü yapmak için lastiği sökmek istedi. Söküm esnasında lastiğin fırlamasıyla Akbulut, olay yerinde can verdi. M.O. isimli işçi ise yaralandı. Yaralı işçinin tedavisine Ege Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediliyor.

DİĞER