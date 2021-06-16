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Haberler İzmir Belediyeden satılık arsa

Belediyeden satılık arsa

Belediyeden satılık arsa

16.6.2021

DİKİLİ Belediyesi, mülkiyetin bulunan 25 adet arsa nitelikli taşınmazı açık artırma usulü ile satma kararı aldı. Satışların beklenen tutarlar üzerinden gerçekleşmesi halinde, belediye kasasına 4 milyon 4 milyon 448 TL'nin girmesi bekleniyor. Belediye Düğün Salonu'nda ve Encümen huzurunda yapılacağı belirtilen ihale için 1 Temmuz tarihi belirlenirken, ihaleler saat 11.00'dan 15.50'ye kadar 10'ar dakikalık aralarla yapılacak.

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