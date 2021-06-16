Belediyeden satılık arsa

DİKİLİ Belediyesi, mülkiyetin bulunan 25 adet arsa nitelikli taşınmazı açık artırma usulü ile satma kararı aldı. Satışların beklenen tutarlar üzerinden gerçekleşmesi halinde, belediye kasasına 4 milyon 4 milyon 448 TL'nin girmesi bekleniyor. Belediye Düğün Salonu'nda ve Encümen huzurunda yapılacağı belirtilen ihale için 1 Temmuz tarihi belirlenirken, ihaleler saat 11.00'dan 15.50'ye kadar 10'ar dakikalık aralarla yapılacak.