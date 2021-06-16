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Haberler İzmir “Dilleri PKK/YPG demeye varmıyor”

“Dilleri PKK/YPG demeye varmıyor”

“Dilleri PKK/YPG demeye varmıyor”

16.6.2021

TÜRK Tabibler Birliği ve İzmir Tabibler Birliği'nin, Afrin'de PKK/YPG'nin hastaneye düzenlediği saldırıyı, örgüt adını vermeden kınaması tepki çekti. "Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipler Birliği (TTB), PKK'nın saldırıları karşısında sessizliğini sürdürüyor" diyen İzmir Hekim Güçbirliği Sözcüsü Dr. Suat Kaptaner, "Nedense dilleri saldırganların kim olduğunu açıkça yazmaya varmıyor. Katiler PKK/YPG'dir. Hekim olarak bağlı olduğumuz bu kurumların tutumunu kınıyor. PKK/YPG'ye üstüne basa basa lanet okuyoruz" dedi.

FATİH ŞENDİL

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