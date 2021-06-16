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Haberler İzmir İcra tehditli kısa mesaj hukuk dışı

İcra tehditli kısa mesaj hukuk dışı

İcra tehditli kısa mesaj hukuk dışı

16.6.2021

İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Efe Demirciefe, 'Borcunuzu ödemezseniz, evinizdeki tüm eşyalar haczedilecek' ya da 'Hakkınızda hapis kararı çıkartılacak' gibi sözlerle borçlulara ya da yakınlarına cep telefonuyla tehdit mesajı atan hukuk bürolarına karşı vatandaşları uyardı. Demirciefe, "Ödeme emri göndermeden, icra takibini kesinleştirmeden bazı hukuk bürolarının insanları korkutmak ve erken tahsilat yapmak için attıkları icra tehditli kısa mesajlar yasal değil" diye konuştu.

Efe Demirciefe

TEHDİT SUÇU OLUŞTURUR
Henüz takibe geçilmemiş bir alacak için hukuk bürosunun haciz takibi başlatılacağı yönünde icra hukukunda mümkün olan şeyleri yazmasının tehdit suçunu oluşturmadığını ancak bunun taciz boyutuna varmaması gerektiğini belirten Demirciefe, "İcra takibine geçildikten sonra taahhüt vermemişseniz veya mal bildiriminde bulunmuşsanız ya da hali hazırda dosyada geçerli bir itirazınız varsa 'Hakkınızda hapis kararı çıkartılacak', 'Evinizdeki tüm eşyalar kaldırılacak, borcunuz şu kadar kat artırılacak' gibi kısa mesajlar tehdit suçu oluşturur. Takip sonrasındaki yazışmaların İcra Müdürlüğü aracılığı ve karşı taraf vekili ile yapılması daha uygundur" diye konuştu.

METİN BURMALI

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