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Haberler İzmir İzmir'de avukata silahlı saldırıda bulunmuştu! İfadesi 'pes' dedirtti

'de avukata silahlı saldırıda bulunmuştu! İfadesi 'pes' dedirtti

'de, haciz işlemi için iş yerine gelen Avukat ´nu başına silah dayayıp darbederek ölümle tehdit eden spor salonu işletmecisi H.H.A., adliyeye sevk edildi. Emekli astsubay olduğu belirtilen H.H.A.'nın, emniyetteki ifadesinde iş yerinin kapısında çilingiri görünce sinirlendiğini söyleyerek "Avukata silah çektiğimi hatırlamıyorum" dediği ifade edildi.

İzmir'de avukata silahlı saldırıda bulunmuştu! İfadesi 'pes' dedirtti
DHA

16.06.2021, 12:51

Olay, dün öğle saatlerinde, Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı´nda meydana geldi. Avukat Ege Ogeday Burduroğlu, müvekkilinin alacağıyla ilgili haciz işlemi için spor salonuna gitti. Burduroğlu'nun salon önünde görüştüğü personel, telefonla işletme sahibi H.H.A'ya durumu bildirdi. İş yerine gelen, emekli astsubay olduğu belirtilen H.H.A., Avukat Burduroğlu'nun başına tabanca dayayıp ölümle tehdit etti. Burduroğlu'nu yere yatırıp tekme atan, başına ayağıyla basan H.H.A., daha sonra spor salonuna girdi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.



Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Burduroğlu tedavisinin ardından taburcu edilirken, H.H.A. polis tarafından gözaltına alındı.

'ÇİLİNGİRİ DE DARBETMİŞ'
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen H.H.A.'nın ifadesinde, iş yerinin kapısında çilingiri görünce sinirine hakim olamadığını, kendini kaybettiğini ifade ederek, "Avukatın başına silah dayadığımı hatırlamıyorum" dediği kaydedildi. Olay yerinde çilingiri de darbettiği öğrenilen H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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