İzmir'de genç avukata silahlı saldırı

İzmir'de bir avukata, haiciz işlemi için gittiği işyerinde silahla saldırıldı. Akıl almaz olay dün öğleden sonra Bayraklı Adliyesi yakınlarında bir iş merkezi yakınında yaşandı. İzmir Barosu üyesi Avukat Ege Ogeday Burduroğlu, işyeri tahliye haciz işlemi için İcra Müdürlüğü'ne ait araçla işlemin uygulanacağı binaya geldi.

İzmir'de avukata darp ve silahla tehdit anları kamerada

İcra Müdürlüğü yetkililerinin işlem yaptığı sırada, firma ile ilgisi olmayan bir kişi belinden çıkardığı silahla Burduroğlu'na saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kafasına silah dayanan ve saldırganın tekmelerine maruz kalan Avukat Burduroğlu, korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından kurtarılan genç avukat, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Yeni Asır'a konuşan Avukat Burduroğlu, "Saldırgan haciz işlemiyle ilgisi olmamasına rağmen silahıyla bana saldırıp tehdit etti. Yere yatırıp işkence yaptı. Şikayetçi olduk, gereğini adalet ve hukuk yapacaktır" dedi.

BAKAN GÜL'DEN KINAMA

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ettiklerini belirtti. Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz. İzmir Başsavcılığı, aynı hassasiyetle bu zorbalığa karşı gereğini yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.

İZMİR Barosu'ndan yapılan açıklamada da, "Meslektaşımızın can güvenliği güvenlik güçlerinin yardımıyla sağlanmıştır. İzmir Barosu olarak, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden meslektaşımızın sağlık durumu yerinde takip edilmektedir" denildi.

FATİH ŞENDİL