İzmir'de jandarmadan zehir tacirlerine darbe

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Ödemiş, Torbalı, Urla, Kiraz, Kemalpaşa, Karaburun, Menderes, Bayındır. Seferihisar, Dikili ve Selçuk ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik, 04-14 Haziran 2021 tarihleri arasında çok sayıda operasyon ve uygulama gerçekleştirildi.

Jandarma Narkotik Timleri, narkotik köpekleri ve drone destekli olarak icra edilen operasyonlarda ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette 5 bin 433 kök kenevir bitkisi, yaklaşık bin 500 gram kubar esrar maddesi, 56,65 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 3 adet bong olarak tabir edilen uyuşturucu içme aparatı, 2 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 11 adet av fişeği ve 94 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Narkotik köpeğinin uyuşturucu maddeyi bulma anı ise kamera tarafından görüntülendi.



Öte yandan, operasyon ve uygulamalarda, olaylarla ilgili 16 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.