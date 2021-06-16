Kıratlı’nın pisliği vatandaşı bezdirdi

Yazlık siteler bölgesinde yer alan Kıratlı Deresi'nde, 2019 yılından bu yana yaşandığı iddia edilen kirliliğin, sağlığı tehdit eden boyutlara vardığını ifade eden yöre halkı, protesto gösterisinde bulundu. Bölgede faaliyet gösteren bir mandıra tarafından gizlice boru döşenerek atıklarının dereye salındığı ve Dikili Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin tutanak altına aldığı kirlilikle ilgili henüz cezai yaptırım uygulanmadığını belirtildi.