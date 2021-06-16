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Haberler İzmir Sağlık memuru pansuman odasında ölü bulundu

Sağlık memuru pansuman odasında ölü bulundu

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tekniker olarak görev yapan sağlık memuru, hastane içerisinde göğsünden vurulmuş şekilde bulundu. Hastanenin acil servisine kaldırılan sağlık çalışanı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sağlık memuru pansuman odasında ölü bulundu
İHA

16.06.2021, 17:53 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021, 18:17

Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 16.30 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre pansuman odasından bir el silah sesi duyan vatandaşlar panikle durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hastanede teknisyen olarak görev yapan Savaş Hamurçili'yi (45) kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Hamurçili, sağlık ekipleri tarafından hastanenin Acil Servis bölümüne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hastanede göğsüne ateş edilmiş şekilde ölü bulunan Savaş Hamurçili'nin cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Hamurçili'nin bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı, bazı borçlarından ötürü de maaşına icra geldiği öne sürüldü.

Polis ekipleri, hastanedeki kamera kayıtlarını incelemeye alarak, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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