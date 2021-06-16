Silah tüccarlarına İzmir'de büyük darbe

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında bu sabah, haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. İzmir ve Konya'daki 33 ev ile 5 iş yerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 17 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 12 kişinin aranmasının sürdüğü öğrenildi. Yapılan aramalarda toplam 93 tabanca, 1395 mermi, 1 ruhsatsız tüfek, 1 telsiz, 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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