  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Silah tüccarlarına İzmir'de büyük darbe

Silah tüccarlarına 'de büyük darbe

Silah tüccarlarına İzmir'de büyük darbe

16.6.2021

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında bu sabah, haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. İzmir ve Konya'daki 33 ev ile 5 iş yerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 17 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 12 kişinin aranmasının sürdüğü öğrenildi. Yapılan aramalarda toplam 93 tabanca, 1395 mermi, 1 ruhsatsız tüfek, 1 telsiz, 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Silah tüccarlarına İzmir'de büyük darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.