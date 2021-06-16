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Haberler İzmir Yenilenebilir enerjiden üretim çağrısı

Yenilenebilir enerjiden üretim çağrısı

Yenilenebilir enerjiden üretim çağrısı

16.6.2021

ENERJI Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, OSB bünyesindeki fabrikaların tüketimi için yenilenebilir enerjiden elektrik üretim tesisleri yapılabilmesi gerektiğini belirtti. ENSİA Başkanı Alper Kalaycı, OSB'de bir sanayici iseniz çatınız ve parselinizin konumu ve alanı tükettiğiniz kadar elektriği üretmeye yetmiyorsa, farklı bir lokasyonda güneş ya da rüzgardan elektrik üretemiyorsunuz. Bu durumda yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreterek kendi ihtiyacını karşılamak isteyen OSB'ler yeterli büyüklükte tesis kuramıyor" dedi.

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