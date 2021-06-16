Zamlar yansımadan mobilya alın

İZMIR Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan ham maddeye gelen zamları yansıtmamak için direndiklerini vurgulayarak, tüketicilere "Zamlar tam yansımadan mobilyalarınızı alın" çağrısında bulundu. Kademeli normalleşmeyle cumartesi günleri mobilya mağazalarının açık olmasının sektörde bir hareketlilik başlattığını belirten Özkoparan, meslektaşlarının hammaddeye gelen zamları tam yansıtmadan mobilya alanların karlı çıkacağını, ev kuracakların elini çabuk tutmaları gerektiğini söyledi.
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