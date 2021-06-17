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Haberler İzmir 1 kilometrelik yolu şehit annesine çok görmeyin

1 kilometrelik yolu şehit annesine çok görmeyin

'in ilçesinde, 81 yaşındaki şehit annesi Emine Yüksel, Yuvalı kırsalı, Hamamtepe mevkiindeki evine ulaşımı sağlayan tali yola traktörden başka araç giremediğini belirterek, "Hastayım, dalağım alındı. Evime ulaşımı zorlukla sağlıyorum. Vatan uğruna oğlumu verdim, 1 km'lik yolu şehit annesine çok görmeyin" dedi.

1 kilometrelik yolu şehit annesine çok görmeyin

17.6.2021

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenen acılı anne, "Oğlum, Jandarma Onbaşı Şehit İsa Yüksel 1990 yılında Siirt Pervari'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. O günden bu yana içimdeki ateş hiç sönmedi. 1998 yılında geçirdiğim trafik kazasının ardından dalağım alındı. 36 gün yoğun bakımda kaldım. Doktorlara göre, sarsıntısız yolculuk yapmam gerekiyormuş ancak yola traktörden başka herhangi bir araç giremediği için yıllardır bu çileyi çekiyorum. Artık yaşlandım, yarım bir insan sayılırım. Yetkililere defalarca başvuruda bulunmamıza rağmen kronikleşen sorunumuza bir çare bulamadık. Yörede, çok sayıda ev ve arazi sahibi bulunuyor. En az benim kadar onlar da yolun bir an önce yapılmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

NADİR UYSAL

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