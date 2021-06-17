Damadı sayesinde hayata tutundu

İZMİR'İN Menemen ilçesinde yaşayan Duriye Demirdöven, rahatsızlanması üzerine bir yıl önce hastaneye başvurdu. Siroza bağlı karaciğer kanseri teşhisi konulan Demirdöven şikayetlerinin artması üzerine Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ORGAN NAKLİ GEREKTİ

Doktorlar Demirdöven'in acil organ nakli olmasına karar verdi. Demirdöven'in 10 çocuğu karaciğer dokularını vermek istedi ancak dokular uyumsuz çıktı. Demirdöven için 40 yaşındaki damadı Özgür Güleç, karaciğer dokusunu verme kararı aldı. Tetkiklerde de doku uyumu belirlendi. Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Zeytunlu ve Doç. Dr. Alper Uğuz tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Demirdöven sağlığına kavuştu.

Zor günler yaşadığını belirten Demirdöven, "Damadım sayesinde sağlığıma kavuştum. Allah razı olsun" dedi. Güleç, ise "Hiç düşünmeden karaciğer dokumu vermek istedim. Çünkü o benim annem" dedi. Ameliyatta görev alan Doç. Dr. Alper Uğuz ise başarılı geçen operasyonun ardından Demirdöven'in sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade etti.