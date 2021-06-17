İZMİR Bayındır'da, Atakan Tanç (25) adlı çiftçi motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Kaza, Hasköy yakınlarındaki köprüde meydana geldi. Köprü üzerinde daralan yolda önündeki otomobilin aniden durması üzerine aracı sollamak isteyen Tanç, karşı yönden gelen kamyonu fark etmeyip yola savruldu. Tanç'ın üzerinden hareket halindeki kamyon geçti. Olay yerinde feci şekilde can veren talihsiz çiftçinin ölüm haberi Hasköy'deki yakınlarını yasa boğdu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
■ NADİR UYSAL
Genç çiftçi feci sekilde can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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