Haciz zorbası tutuklandı

İZMİR Bayraklı'da bir spor salonuna haciz işlemi için giden Avukat Ege Ogeday Burduroğlu'nu başına silah dayayarak, ölümle tehdit eden saldırgan tutuklandı. Olay geçtiğimiz gün Manas bulvarında meydana geldi. Avukat Burduroğlu, müvekkilinin alacağıyla ilgili haciz işlemi için spor salonuna gitti.

Bu sırada, iddiaya göre işyeri ile ilgisi olmayan H.H.A. isimli emekli astsubay, genç avukatı görünce silah çekip saldırdı. Burduroğlu'nu yere yatırıp tekme atan, başına ayağıyla basan H.H.A. polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İzmir'de genç avukata silahlı saldırı

Verdiği ifadede işyerinin kapısında çilingiri görünce sinirlendiğini söyleyen saldırgan, "Avukata silah çektiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede silahlı tehdit, kamu görevlisini görevinden alıkoyma ve hürriyeti tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ FATİH ŞENDİL