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Haberler İzmir İzmir'de HDP binasına silahla saldıran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

'de HDP binasına silahla saldıran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

'in ilçesindeki HDP binasına gelen silahlı bir saldırgan, parti çalışanı 'ı öldürdü. Zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İlk ifadesi alınan şahsın binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar...

İzmir'de HDP binasına silahla saldıran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
DHA

17.06.2021, 20:29

Olay, bugün saat 11.05 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki HDP İl Başkanlığı'nda meydana geldi. HDP İl Başkanlığı'na gelen eli tabancalı O.G., parti çalışanı Deniz Poyraz'a ateş edip öldürdü. Binadan duyulan silah sesi üzerine olay, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi.

Yaya geçişine sokak kapatıldı. Yapılan çalışma sonrası silahlı saldırgan O.G. yakalanarak gözaltına alındı. O.G. emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER

İzmir'de HDP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenleyip bir kişiyi öldüren Onur Gencer'in, parti binasına giriş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

BÖLGEDE KEŞİF YAPMIŞ

Öte yandan şüphelinin emniyetteki ayrıntılı ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli O.G.'nin sorgusunda, saldırı öncesi bölgede keşif yaptığını söylediği belirtildi. Sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirten O.G., "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm." dediği öğrenildi.

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