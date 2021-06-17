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Haberler İzmir Putin ve Biden zirvede bağlılıklarını teyit etti

Putin ve zirvede bağlılıklarını teyit etti

Putin ve Biden zirvede bağlılıklarını teyit etti

17.6.2021

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından Rus lider Vladimir Putin'le dün ilk kez bir araya geldi. İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen Biden-Putin zirvesi 4 saat sürdü. Toplantının ardından iki lider basın toplantısı düzendi. Putin, görüşmenin yapıcı olduğunu belirtirken Biden ise "açık sözlü" olarak nitelendirdi. Putin ve Biden tarafından yayımlanan ortak bildiride nükleer savaşta kazananın olmayacağı belirtilerek, böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılık teyit edildi.

BÜYÜKELÇİLER GÖREVE DÖNECEK

BİLDİRİDE, Rusya ve ABD'nin, gerginlik dönemlerinde dahi, stratejik alanda öngörülebilirliği sağlama, silahlı çatışma risklerini ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya yönelik ortak hedeflere doğru ilerleme kaydedebileceklerini gösterdikleri belirtildi. "Biden ile siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması konusunda anlaştık. Bu çok önemli." ifadelerini kullanan Putin, istişareler için geri çağrılan Rusya ile ABD büyükelçilerinin yeniden görev yerlerine dönmeleri konusunda anlaştıklarını duyurdu. Biden ise "Putin'e benim ajandamın Rusya'ya ya da başka bir ülkeye karşı olmadığını, bunun Amerikan halkı için olduğunu söyledim." açıklamasında bulundu. Biden, Putin ile yeni ve karmaşık silahların yayılmasını önlemek için bir stratejik istikrar diyalog mekanizması kurma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

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