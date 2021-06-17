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Haberler İzmir Turizmci Kalafatoğlu kalp krizine yenik düştü

Turizmci Kalafatoğlu kalp krizine yenik düştü

Turizmci Kalafatoğlu kalp krizine yenik düştü

17.6.2021

TRABZONSPOR eski yöneticisi ve divan kurulu üyesi Engin Kalafatoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Alaçatı Beach Resort'un sahibi Kalafatoğlu'nun ani ölümü ailesini, sevenlerini ve Trabzonspor camiasını yasa boğdu. Bordo mavili kulüpten yayınlanan mesajda "Eski yöneticimiz ve divan üyemiz Engin Kalafatoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Kalafatoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" şeklinde ifadeler yer aldı.
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