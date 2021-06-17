Yaz seferleri başlıyor: Ver elini Foça!

İZDENİZ tarafından düzenlenen ve vatandaşların İzmir'in merkez ilçelerinden tatil beldelerine gemi ile yolculuğunu kolaylaştıran yaz seferleri 19 Haziran'da başlıyor. Seferler, hafta sonları; Üçkuyular-Foça; Karşıyaka-Mordoğan ve Karşıyaka-Konak-Urla güzergahlarında yapılacak.
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