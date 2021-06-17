Zam sözü lafta kaldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, belediyede çalışan yaklaşık 6 bin memuru ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Tüm-Bel-Sen İzmir Şube yönetimi ile masaya oturup, yüzde 27'lik zam oranında anlaştı. Atılan imzalar İtalyan komünistlerin 'Çav Bella' isimli marşı ile kutlanırken, ay başı geldiğinde İZSU'da çalışanların dışındaki memurlara toplu iş sözleşmesinden doğan alacakları belediye kasasında para olmadığı için hesaplara yatırılmadı. BEM-BİR-SEN İzmir Şube Başkanı Hanefi Ertuğrul Çolak da duruma tepki göstererek, "Memura büyük zam yaptık deyip davul zurna ve 'Çav Bella' eşliğinde oynayıp, sonra bu farkları ödememeleri maalesef çok üzücü" dedi.





SOSYAL DENGE TAZMİNATI

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası'nda (Tüm-Bel-Sen) örgütlü İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüğü'nde çalışan yaklaşık 6 bin memuru ilgilendiren sözleşme geçtiğimiz haftalarda imzalandı. Memurlara geçen 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere geriye dönük yüzde 27 oranında zammın yanı sıra, sosyal denge tazminatlarının 2 bin 150 liraya çıkarılması ve 1000 liralık 5 tane ikramiye ödenmesi talebi de kabul edildi.



AY BAŞINDA ŞOK YAŞADILAR

Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'ın yer aldığı görüşmelerde 'Çav Bella' marşı ile imzalar atılıp, kutlamalar yapıldı. Ay başı geldiğinde ise söz verilen farkları maaş bordrolarında göremeyen memurlar şoke oldu. İZSU dışında, Büyükşehir ve ESHOT'ta çalışan memurlara toplu iş sözleşmesinden doğan maaş farklarının yatırılmadığını açıklayan Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) İzmir Şube Başkanı Hanefi Ertuğrul Çolak, duruma tepki gösterdi.



ONLAR ÜVEY EVLAT MI?

Farkların neden yatırılmadığını sorduklarında belediye kasasında para kalmadığı için ödeme yapılmadığı cevabını aldıklarını iddia eden Çolak, "İşverenler Çav Bella eşliğinde, davul zurna ile oynayıp, kutlama yaptılar ancak icraata gelince aynı performansı kendilerinde göremedik. İZSU çalışanları kendi kasalarında para olduğu için zamlardan faydalanmış ancak diğer memurlara Büyükşehir'in kasasında para kalmadığı için ödeme yapılmamış. Büyükşehir ya da ESHOT'taki memurlar üvey evlat mı? Sürdürülebilir ücretler yerine yüksek rakamlar üzerinden söz verilip, sonra da bu paraların ödenmemesi çok üzücü" diye konuştu.

Metin BURMALI