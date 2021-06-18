Bürolarda alacak pazarlığı yapılıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Haziran ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Oturumda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İZBETON A.Ş'nin 60 milyonluk iç borçlanma talebi gündeme getirildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'yı eleştirirken, zaman zaman gerginlikler yaşandı. Hızal'ın İZBETON'un borçları için bazı bürolarda pazarlıklar yapıldığı yönündeki iddiası toplantıya damgasını vurdu.



"İHALELERİ DOĞRU YAPIN"

SAYIŞTAY Raporu'ndan örnekler veren Hızal, "2019'da İZBETON'la ilgili Sayıştay raporu var. Bu rapordaki belgeleri gördünüz. İki önemli şantiyesi var Bergama ve Bayındır'da. Bunlar ne iş yapıyor? Asfalt üretiyor. Kapasitesinin çok altında asfalt üretimi yapıyor. Başka yerden asfalt alınıyor sonra zarar ediyor. Bu eleştirileri İzmirliler de yapıyor. Aynı yağmurlar ve taşkınlar sonrasında olduğu gibi. Bir İzmirli vatandaşımız Genel Başkanınız ve Tunç Baş-kan'ın yüzüne 'yollarla ilgili çok ciddi sorunlar var' dedi. Bırakın Cumhur İttifakı bele-diyelerini, CHP'li bele-diyeler dahi şikayet-çi. İZBETON'un neler yapmadığını görecek-siniz. Eğer ihaleni-zi doğru yaparsanız, zamanında yaptığınız ihalelerin öde-mesini yaparsanız, bekletmezseniz, oradan bir kamu zararı çıkmaz ise İZBETON'un 60 milyon krediye ihtiya-cı olmaz. Ama yapmazsanız 260 mil-yonluk kredi de kar etmez ve İZBE-TON iflas eder" diye konuştu.

HIZAL, "Gerekli yatırımların yapılmaması ve bütçenin iyi yönetilmemesi halinde ortaya çıkacak tabloyu" yorumladı. Hızal, "Sonra gidilip bazı bürolarda İZBETON'un alacakları için pazarlıklar yaparsınız" diye konuştu. Başkan Vekili Mustafa Özuslu araya girerek, "İddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükelleftir" dedi. AK Parti'li meclis üyeleri, "Bunu kendi arkadaşlarınıza da söyleyin" derken, Özuslu da, "Ben bu lafı ortaya söylüyorum; iddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Özellikle kişisel itham söz konusu olduğunda" ifadelerinde bulundu.



"BENİM KİŞİSEL HAKLARA SALDIRIM YOK"

HIZAL, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bu kürsüden söylediğim her sözün arkasındayım. Söylediğim her şeyin altını bir kez daha çiziyorum. Benim kişisel haklara saldırım yok. Öyle olduğunu düşünüyorlarsa yargı mercilerine giderler, dava açarlar. Biz bugüne kadar bir söylenti, dedikodu üzerinden yorum yapmadık. Sizin beğenmediğiniz bu Sayıştay raporlarıyla milletvekilleriniz geziyor. İcra takipleri raporda var. Bu görüşmeler hukuk bürolarında yapılır. Bunları kim yapar, yetkililer yapar. Bunu isteyerek ödemediğiniz takdirde o icra takibini yüzde 40 tazminatla, faizle, vekalet ücretiyle ödersiniz. Biz kamu zararının ortaya çıkmamasını istiyoruz." Toplantıda, CHP'li meclis üyesi Kazım Çam ise, "İlk konuşmasını çevirdi. 'Ofislerde ne pazarlıklar döndü' dedi. İlk konuşmanızı kayıtlardan çıkarın" dedi. Hızal ise, "Çıkarmıyorum. Size mi soracağım ne konuşacağımı. Evet ofiste dedim, ofiste" yanıtını verdi.