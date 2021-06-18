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Haberler İzmir İzmir HDP il binası saldırganının ifadesi 'pes' dedirtti

il binası saldırganının ifadesi 'pes' dedirtti

'de il binasına silahlı saldırı düzenleyip bir kişiyi öldüren 'in, savcılıkta verdiği ifadede içini soğutmak için saldırıyı düzenlediğini ve serbest bırakılmasını istediği öğrenildi.

İzmir HDP il binası saldırganının ifadesi 'pes' dedirtti
İHA

18.06.2021, 17:09

HDP İzmir İl Başkanlığına silahlı saldırı düzenleyip binasına silahlı saldırı düzenleyip Deniz Poyraz'ı (38) öldüren Onur Gencer'in İzmir Adliyesine sevk edilmesinin ardından savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Emniyette verdiği ifadeyi tekrar ettiğini söyleyen Gencer, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gencer'in savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Emniyette verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirten Gencer, ""Emniyetteki ifademi tekrar ederim. Başkaca ekleyeceğim bir husus yoktur. Eylemi kendim planladım. Silahı kendim temin ettim. Amacım içimi soğutmaktı. Serbest bırakılmayı talep ediyorum'" dediği belirtildi.



Katil zanlısı Gencer, savcılıkta verdiği ifadede serbest bakılmayı talep ettiğini söyledi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Onur Gencer, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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