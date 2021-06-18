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İzmir HDP il binası saldırganının ifadesi 'pes' dedirtti

İzmir'de HDP il binasına silahlı saldırı düzenleyip bir kişiyi öldüren Onur Gencer'in, savcılıkta verdiği ifadede içini soğutmak için saldırıyı düzenlediğini ve serbest bırakılmasını istediği öğrenildi.