Karşıyaka uyuşturucuya karşı tek ses, tek nefes

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen organizasyonda bir araya gelen vatandaşlar, "En İyi Narkotik Polisi: Anne " sloganı ile yürüdü. "Madde Bağımlılığıyla Mücadele" kapsamında düzenlenen etkinlik, Karşıyaka Fevzi Paşa Ortaokulu'nda ağaç dikimi ile başladı. Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen sergi gezildi, zeybek gösterisi ve müzik dinletisi yapıldı. Daha sonra etkinliğe katılanlar, "Karşıyakalıyım, sağlığımı koruyorum", 'En İyi Narkotik Polisi: Anne" sloganlarının yazılı olduğu tişört, şapka ve maskelerle yürüyüşe geçti. Hükümet Konağı'ndan başlayan yürüyüş boyunca öğrencilerin dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri taşırken, bisikletliler ve okçular da gruba eşlik etti.

SORUMLULUK HEPİMİZİN

Grubun Kemalpaşa caddesinde geçişi sırasında vatandaşlar büyük destek ve tezahüratlarda bulundu. Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nda son bulan yürüyüş sonrasında saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Karşıyaka Kültür Derneği tarafından dans gösterisi yapıldı. Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır katılımın yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bağımlılıkla mücadele biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yaklaşımlarla desteklenmelidir. Bu anlamda ilçemizde yaşayan her bireyin sorumluluk alması ve destek olması önemlidir" dedi.

"HER BİREYE ULAŞMALIYIZ"

İLÇE Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu ise okullardan başlayan önleyici çalışmaların ve sağlıklı yaşam modelinin Karşıyaka ilçesinde yaşayan her bireye ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. Karşıyaka Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinliğe, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Yaşar Özcan, Müftü İsa Gürler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Metin Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Musa Yelek, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Üngür, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

TOLGA TEKİN