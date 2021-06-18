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Haberler İzmir Torbalı’nın Minik Burak’ı CZN Burak ile buluştu

’nın Minik Burak’ı ile buluştu

Torbalı’nın Minik Burak’ı CZN Burak ile buluştu

18.6.2021

CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir ve Torbalı'nın sempatik öğrencisi Burak Özbek İstanbul'da bir araya geldi. Türk şef, internet fenomeni CZN Burak, adaşını iki gün İstanbul'da ağırladı. Mopd tip2 hastası Burak Özbek, Ege 5 Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yıldır eğitim görüyor. Yaptığı paylaşımlarla ve sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan minik Burak, yaptığı paylaşımlarla CZN Burak'ın da dikkatini çekince İstanbul'a davet edildi. Boks arenasına da çıkan ikili Burak Reis'in 3-0'lık galibiyetini kutladı. Geçirdiği 2 günün sonunda İstanbul'dan ayrılan Burak ve ailesi, unutulmaz anılar biriktirdiklerini dile getirdi.
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