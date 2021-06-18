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Haberler İzmir Yeni ehliyet, felaket getirdi

Yeni ehliyet, felaket getirdi

Yeni ehliyet, felaket getirdi

18.6.2021

Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nde 39 yaşındaki kadın, yeni aldığı ehliyetle direksiyon başına geçip fren yerine gaza basınca facia geldi. Evli ve üç çocuk annesi Arzu Düş, direksiyon hakimiyetini kaybederek sokakta kaldırımda oynayan çocukların arasına daldı. Korkunç kazada 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan feci şekilde can verdi.

DUVARA SIKIŞTIRDI
Akıl almaz olay, Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi 6700/1 sokak üzerinde yaşandı. Yeni ehliyet alan Arzu Düş, direksiyon başında evinin bulunduğu sokağa geldiğinde, kaldırımda oynayan çocukları görünce panikledi. Araç son hız kaldırıma çıkarken, küçük Emirhan, duvarla araç arasında sıkışarak can verdi. Küçük Emirhan'ın anne ve babası olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan acemi sürücü, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

■ FATİH ŞENDİL

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