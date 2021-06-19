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Haberler İzmir Cansız bedeni çiftliğinde bulundu

Cansız bedeni çiftliğinde bulundu

Cansız bedeni çiftliğinde bulundu

19.6.2021

İZMİR'İN Tire ilçesinde Hüseyin Börcek adlı çiftçinin cansız bedeni, çiftliğindeki ahırda asılı olarak bulundu. Talihsiz olay, Yeğenli köyünde meydana geldi. Üç gün önce doğum gününü kutlayan Börcek'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evli ve bir çocuk babası Börcek'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

■ NADİR UYSAL

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