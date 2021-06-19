  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir CHP’den pazarlık iddialarına yanıt yok!

CHP’den pazarlık iddialarına yanıt yok!

CHP’den pazarlık iddialarına yanıt yok!

19.6.2021

BÜYÜKŞEHİR Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hızal'ın, İZBETON borçları için CHP'li bir vekilin ofisinde pazarlık yapıldığı iddialarına yanıt gelmedi.

NE CHP'den ne de Soyer'e yakın milletvekilinden herhangi bir yalanlamanın yapılmaması, 'sükut ikrardan gelir' sözünü akıllara getirdi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CHP’den pazarlık iddialarına yanıt yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.