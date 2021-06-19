CHP’den pazarlık iddialarına yanıt yok!

BÜYÜKŞEHİR Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hızal'ın, İZBETON borçları için CHP'li bir vekilin ofisinde pazarlık yapıldığı iddialarına yanıt gelmedi.

NE CHP'den ne de Soyer'e yakın milletvekilinden herhangi bir yalanlamanın yapılmaması, 'sükut ikrardan gelir' sözünü akıllara getirdi