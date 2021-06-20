Büyükşehir’den skandal ihale

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON'un çeşitli ilçelerde tretuvar yapımı için Mart ayında düzenlediği ihaleyi 26 milyon 385 bin lira ile en yüksek teklifi vermesine rağmen Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin Ankara'dan arkadaşı Özgür Aktepe'nin şirketi Agra Kent Hizmetleri şirketine verildiğini ortaya koyan haberimiz büyük yankı uyandırdı. Bu ihalenin üzerine İZBETON tarafından aynı gün, bir saat arayla düzenlenen bir başka ihalenin de 19 milyon liraya Agra Kent Hizmetleri'ne verildiğini ortaya çıkması işin adeta tuzu biberi oldu. Bu haberin ardından belediye ihaleleriyle ilgili çok sayıda ihbar almaya başladık.

İZMİRLİ FİRMALAR ÇAĞRILMADI

İhbarını aldığımız bir ihale ise, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Çünkü, "2021/332681" kayıt numaralı bu ihale, Büyükşehir'in ihalelerinden aslan payını hep başka şehirlerdeki firmaların almasının nedenini de ortaya koyuyordu. Büyükşehir, metropol dışındaki birçok ilçenin muhtelif yerlerinde menfez ve yaya köprüsü yaptırmak için çıktığı ve pazarlık yani davet usulüyle yapılan ihalede İzmir dışlandı. İhalede İzmir'den hiçbir firma yer almadı. Çünkü davet edilen firmalar İzmir dışındandı. Büyükşehir'in teklif aldığı 5 firma da İzmir dışından, Tunceli, Bingöl, İstanbul illerindendi. Nitekim ihalede en düşük teklifi, 21 milyon 65 bin lira ile Tuncelili merkezli Rengi İnşaat ve iş insanı Mustafa Singer'in kurduğu ortaklık kazandı. Onu takip eden ikinci en düşük teklifi ise, Bingöllü Fed Yol İnşaat firması 22 milyon 279 bin 250 TL ile geldi.

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İHALEYE DAVET EDİLEN 5 FİRMA

MUSTAFA Singer-Rengi İnşaat (Tunceli): 21 milyon 165 bin 950 TL

FED Yol İnşaat (Bingöl): 22 milyon 279 bin 250 TL

FATİH Şanioğlu-İlmes İnşaat (İstanbul): 22 milyon 557 bin 705 TL

VAROL Grup İnşaat (İstanbul): 24 milyon 75 bin 975 TL

ASB Enerji (Bingöl): 25 milyon 40 bin 130 TL

İZMİRLİLER MENFEZ YAPAMIYOR MU?

İhale İzmir iş dünyasında tepki çekerken Yeni Asır'ı arayan bazı firma yetkilileri ihaleye İzmirlilerin alınmamasına tepki göstererek, "İzmir'de menfez ve yaya köprüsü inşa edebilecek tek bir firma bile yok mu? Memlekette adam mı yok?" diye isyan etti. Bir firma sahibi bizden aynen şunu rica etti: "Lütfen, 'Davetiyeler Tunceli'ye... Bundan sonraki davetiyeler de Norşin ve Beytüşşebap'a mı çıkarılacak?' diye bir başlık atın. Bizleri ihalelere neden çağırmıyorlar? Lütfen bu derdimizi gündeme getirin" dedi. Bu ihaleye tepki gösteren İzmirli firma sahiplerine hak vermemek mümkün değil. İnsan gerçekten hayrete düşüyor. İzmir inşaat sektörü en gelişmiş kentlerden biri. Burada yapılacak olan iş de menfez ve yaya köprüsü inşaatı... Böyle bir ihalede bile İzmirli firmaların olmaması gerçekten büyük skandal... Eğer bu kurum İzmir'in Büyükşehir Belediyesi ise, İzmir'den de en az 1-2 firmayı davet etmesi gerekirdi. Eğer İzmir'den davet edilen firmalar işi istemiyorsa da kentten başka firmaları davet edip mutlaka İzmirli firmalardan da teklif almalıydı. 20-22 milyon liralık iş öyle küçük çaplı bir iş de değil. Zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük çaplı inşaat ihalelerinin hiçbirini İzmirliler almıyor. Bu işler ağırlıklı olarak Ankara Çankaya'dan gelen firmalara gidiyor. Geçtiğimiz günlerde de yazdım. İzmir'de başta Büyükşehir olmak üzere belediyeler, kentin birkaç milyar lirasını bu şekilde başka şehirlerin firmalarına veriyor. Bu para İzmir'de kalsa kent ekonomisi hareketlenir.

SİNGER: BÜYÜKŞEHİR DAVET ETTİ, KATILDIK

YANLIŞ anlaşılmasın burada katılımcı firmaların bir suçu yok. Neticede Büyükşehir Belediyesi davet etmiş ve onlar da katılıp teklif vermişler. İhaleyi kazanan iş insanı Mustafa Singer de yaptığımız görüşmede "Bizi Büyükşehir Belediyesi davet etti, biz de katıldık" dedi.

İzmir BüyükşehirBelediyesi'yle daha önce birçok projede de çalıştıklarını anlatan Singer, içlerinde DSİ gibi jede anlabirçok kamu kuruluşunun da kendilerini ihaleye davet ettiğini, AK Partili belediyelerden de işler aldıklarını söyledi. Singer, "Biz sadece işimizi yapıyoruz" diye konuştu. İşlerin Menderes, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Foça gibi çevre ilçelerde olduğunu anlatan Singer, "Yani işler çok dağınık. Sürekli şantiye kurup bunları aktarmak gerekiyor. Yapılacak 30'un üzerinde menfez var, hızlı bir şekilde bitirmek gerekiyor. Sadece kullanılacak demirin maliyeti 11-12 milyon lirayı buluyor" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ