HDP saldırısında yaman çelişki

HDP İzmir İl Binası'na yapılan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili soruşturma sürerken HDP İl Başkanı Abdülkadir Baydur'un bir çelişkisi ortaya çıktı. Baydur saldırının ardından yaptığı açıklamada "Ben de 10.45 gibi aracımı park edebilmek için o partinin bulunduğu sokakta 3 tur attım. Sonra parti binasının önünde 3 sivil polisin beklediğini gördüm. Onlara ne oluyor diye sorduğumda, bana binanın ikinci katına baskın olduğunu söylediler" demişti.

İzmir HDP il binası saldırganının ifadesi 'pes' dedirtti

Oysa HDP aracılığıyla PKK'ya katılan kızının geri gelmesi için aylardır HDP İl Binası önünde nöbet tutarak eylem yapan baba Mehmet Laçin ise, bunun tersini söyledi. Saldırıdan hemen önce HDP İl Başkanı ve yardımcısının binayı terk ettiğini iddia eden Laçin, "Bu kızı HDP kurban etti. Binayı silah patlamadan 10-15 dakika önce boşalttılar. Bunun cevabını merak ediyorum" dedi.

Dehşet anında eylemde olan Laçin, "Silahlar patlamadan 10-15 dakika önce binadaki HDP'liler, birisi il başkanı, birisi il başkan yardımcısı binadan çıktı. Ben çadırdayken içeri 25-30 yaşlarında bir kadın girdi ve 'abi seni öldürecekler' dedi. Daha lafını bitirmeden silah patladı. Silah camdan tam bana karşı patladı, sonra polisler beni götürdü. İçeride sadece o kızı bıraktılar. Bu gencecik kızı HDP kurban etti" diye konuştu.

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SALDIRIDAN 3 GÜN ÖNCE PARTİ BİNASINDA SOHBET ETMİŞ

İZMİR'DE HDP binasına saldırıp Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in 3 gün önce parti binasına girdiği ortaya çıktı. Gencer'in görevliye "Ben komünistim, aranıza katılmak istiyorum" dediği ve "Burası çok kalabalık oluyor mu?" diye sorduğu öğrenildi.