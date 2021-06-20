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Haberler İzmir İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci

'nda yavru fil sevinci

'nda yaşamını sürdüren Begümcan ve Winner isimli fillerin üçüncü yavruları doğdu. Yavruya henüz bir isim verilmediği belirtildi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru fil sevinci
AA

20.06.2021, 14:30

Yaklaşık 2 yıllık gebelik sürecinin ardından 25 yaşındaki Begümcan'ın 110 kilogram ağırlığında sağlıklı bir yavrusu dünyaya geldi.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar listesinde gösterilen Asya fillerinin sayısı yeni doğumla birlikte İzmir'de 5'e yükseldi. Yavruya henüz bir isim verilmezken Begümcan ve Winner çiftinin önceden "İzmir" ve "Deniz" adında iki yavruları olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, Begümcan'ın hamilelik sürecini uzun süredir takip ettiklerini belirterek, yeni yavrunun kendilerini çok heyecanlandırdığını aktardı.

Fil ailesinin yavruyu sahiplendiğini ifade eden Şahin Afşin, şunları kaydetti:

"Şimdilik Doğal Yaşam Parkı'nın en yeni üyesi. Günlerdir doğmasını bekliyorduk. Sonunda geldi. Çok sevimli ve hepimizi son derece mutlu etti. Yavrumuz sağlıklı ve oldukça hareketli. Bir süre içeride bakıldıktan sonra alana çıkarılacak. O zaman ziyaretçiler de yavruyu görebilecek."

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