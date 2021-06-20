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Haberler İzmir İzmir'de saman deposunda yangın

'de saman deposunda yangın

'in ilçesinde saman deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangının depo içinde etkili olması nedeniyle etrafa sıçrama riskinin bulunmadığı ifade edildi.

İzmir'de saman deposunda yangın
AA

20.06.2021, 15:59

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde saman deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, bir tarım şirketine ait Çamlı Mahallesi'ndeki saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının depo içinde etkili olması nedeniyle etrafa sıçrama riskinin bulunmadığı ifade edildi.

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