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Haberler İzmir İzmir'de yasa dışı silah ticaretine 11 tutuklama

'de yasa dışı silah ticaretine 11 tutuklama

İzmir'de yasa dışı silah ticaretine 11 tutuklama

20.6.2021

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı ateşli silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 33 ev ve 5 iş yerinde arama yapıldı. Kontrollerde 23 tabanca, 1019 mermi, 1 ruhsatsız tüfek, 1 telsiz, 1 kök Hint keneviri ele geçirildi. 29 kişi hakkında gözaltı kararının verildiği soruşturmada 17 kişi, yakalandı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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